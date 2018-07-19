Turkuaz taksiler yola çıkıyor

İstanbul'da trafiğe çıkacak yeni taksiler, artık turkuaz ve siyah renkli olacak

Turkuaz taksiler yola çıkıyor

Dünya Bülteni Haber Merkezi

İstanbul'da kayıtlı toplam 17 bin 395 sarı taksi var. Ayrıca iTaksi'ye geçiş yapan 4 bin 85 adedi sarı, 39 adedi turkuaz, 22 adedi siyah olmak üzere toplam 4 bin 146 taksi bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin 31 Mayıs tarihli UKOME kararına göre, ticari taksilere ruhsat yenileme veya araç sahibi değişikliklerinde en az turkuaz renkli ve D segmenti olması şartı getirildi.

Yeni karara göre, İstanbul trafiğinde 0-2 yaş aralığında olmak koşuluyla sadece D ve E segmenti araçlar ticari taksi olarak kullanılabilecek. Ayrıca sarı taksiler için 5 yaş olan değiştirme şartı, turkuaz ve siyah taksi sınıflarına geçiş yapan taşımacılara 8, elektrikli olanlara ise 10 yaş olarak uygulanacak.

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