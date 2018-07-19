Turkuaz taksiler yola çıkıyor

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İstanbul'da kayıtlı toplam 17 bin 395 sarı taksi var. Ayrıca iTaksi'ye geçiş yapan 4 bin 85 adedi sarı, 39 adedi turkuaz, 22 adedi siyah olmak üzere toplam 4 bin 146 taksi bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin 31 Mayıs tarihli UKOME kararına göre, ticari taksilere ruhsat yenileme veya araç sahibi değişikliklerinde en az turkuaz renkli ve D segmenti olması şartı getirildi.

Yeni karara göre, İstanbul trafiğinde 0-2 yaş aralığında olmak koşuluyla sadece D ve E segmenti araçlar ticari taksi olarak kullanılabilecek. Ayrıca sarı taksiler için 5 yaş olan değiştirme şartı, turkuaz ve siyah taksi sınıflarına geçiş yapan taşımacılara 8, elektrikli olanlara ise 10 yaş olarak uygulanacak.