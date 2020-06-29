TYT'de 12 öğrencinin 30 dakika erken çıkarıldığı iddiasına ÖSYM'den inceleme

ÖSYM, 27 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) bir grup öğrencinin sınavdan 30 dakika erken çıkarıldığı iddiasıyla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, ilk aşamada tutanaklar ve adayların şikayet dilekçeleri incelenecek. Yapılacak araştırma ve değerlendirme sonucunda iddianın doğruluğunun tespit edilmesi halinde adayların mağduriyetleri giderilecek.

Küçükçekmece'deki Eşref Bitlis Anadolu Lisesinde YKS'nin ilk bölümü olan TYT’ye giren 12 öğrencinin sınavdan 30 dakika erken çıkarıldıkları öne sürülmüştü.

Kaynak: AA