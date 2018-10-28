Üç günlük yağış köyü mahvetti

Hakkari’nin Kırıkdağ köyünde üç gün boyunca devam eden yağışların ardından Beyaz Su Deresi’nin de taşmasıyla yerel halk felaket sonrası görüntülere sahne oldu.

Hakkari İl Özel İdaresi ile Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, iş makineleriyle çöken yolları onarmaya başladı. Bölgenin elektrik ihtiyacını karşılayan Özdemir Hidroelektrik Santrali’nde de büyük ölçüde tahrip meydana geldi. Bölgede yaşanan felaketin ardından köy halkı, tahrip olan içme suyu şebeke hatlarını kendi imkânlarıyla onarmaya çalışıyor.

Hidroelektrik santralinde güvenlik personeli olarak çalışan Burhan Adıyaman, üç gün aralıksız yağan yağmur sonucu sel felaketi yaşadıklarını söyledi. Adıyaman, “Selden dolayı 7 mahallede büyük ölçüde tahribat var. Kente elektrik enerjisi dağıtan tek santral burası. Yağışlardan dolayı havuzlarımız kum ve çakılla dolmuş vaziyette. Birçok noktada tıkanma söz konusu. Selden dolayı kablolarımız ve ana C-1 boru hattımız toprak üzerine çıkmış. Bunlara rağmen kente elektik vermeye devam ediyoruz. Şu ana kadar kendi imkanlarımızla çalışıyoruz. Yollarımız tamamen kapanmış durumda. Havuzlarımıza dolan taş ve kumları temizleyemiyoruz. Bunun için bölgeye iş makinelerinin gelmesi gerekiyor. Yetkililerden havuzlarımızın temizlenmesi için yardım istiyoruz” diye konuştu.

Kerem Akdağ isimli vatandaş ise, yağışlardan dolayı oluşan selin tüm altyapı şebekelerini tahrip ettiğini belirterek, yol ve köprülerin tahrip olmasından dolayı kendi imkanlarıyla boruları köye ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.



Süleyman Adıyaman ise, köyün iki yakasını birleştiren köprünün selden dolayı yıkıldığını söyleyerek, “Evime gidemiyorum. Eşim ve çocuklarım yaylada. Büyük emeklerle ektiğim bahçem yok oldu. Çok mağdur olmuş durumdayız. Kış kapıda. Yetkililerden acil destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar