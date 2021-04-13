'Uçuşlar Türkiye'deki keskin vaka artışı nedeniyle kısıtlandı'

Günlük basın toplantısı düzenleyen Peskov'a Rusya'nın Türkiye'yle havayolu ulaşımını kısıtlama kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'ya verdiği destekle ilişkili olup olmadığı, bu kararda siyasi arka plan bulunup bulunmadığı soruldu.

Peskov, "Hayır. Bu durum, tamamen epidemiyolojik bir nitelik taşıyor. Karar, Türkiye'deki vakaların oldukça keskin bir artmasıyla ilişkili" yanıtını verdi.

Peskov, daha önce ofisi dışındaki programlara katılmayı tercih etmeyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Engels ziyaretinin gazeteciler tarafından 'pandeminin bittiği' şeklinde yorumlanmasına da yanıt verdi.

Peskov, "Birincisi pandemi bitmedi ve burada yorum çıkarılması gereken bir durum yok. Maske dönemi sona ermedi, pandemi devam ediyor. Rusya'daki durum komşu ülkelere göre daha iyi ancak pandeminin bittiğini söylemek yanlış olur. Maalesef komşu ülkelerde, Avrupa ülkelerinde, Türkiye'de çok tehlikeli bir tırmanış var" dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin Türkiye ile havayolu ulaşımının 15 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurmuştu.

Golikova, Rusya vatandaşlarının sağlığını korumanın bir öncelik olduğunu vurgulayarak, tur operatörlerine Türkiye tur satışlarına ara vermelerinin önerildiğini de ifade etmişti.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Türkiye'yle havayolu ulaşımını kısıtlama kararını Türkiye'de Kovid-19 vakalarının keskin biçimde artması nedeniyle aldığını söyledi.

Kaynak: Sputnik