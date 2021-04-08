Ukrayna Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy, Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi kapsamında 10 Nisan 2021 Türkiye’ye geliyor. Zelenskıy, ziyaret dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek baş başa bir görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği, bölgesel konular ve Donbas’ta yaşanan gerilimin ele alınması bekleniyor.

İki liderin özellikle son zamanlarda Rusya ile artan gerilime ilişkin konuşması muhtemel görünüyor. Zira Ukrayna-Rusya arasındaki tansiyon 2014 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Kapsamlı ateşkesin süresi doldu

Ukrayna krizinin çözümü için oluşturulan Üçlü Temas Grubu tarafından sağlanan anlaşma üzerine, 27 Temmuz’dan itibaren Ukrayna birlikleri ile Donbas bölgelerini işgal eden yasa dışı silahlı güçler arasında “kapsamlı ateşkes” rejimi yürürlüğe girmişti. 31 Mart 2021 tarihinde düzenlenen Üçlü temas Grubu toplantısında Rus tarafı, Ukrayna’nın tam kapsamlı ateşkes anlaşmasını 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren uzatma teklifini reddetti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart’ta Ukrayna Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Rusya’nın Ukrayna sınırı boyunca 28 taktik tabur grubu konuşlandırdığını bildirdi. Homçak, Rusya’nın işgal altındaki Kırım’da, Rusya’nın Rostov, Bryansk ve Voronej bölgelerindeki askeri varlığı artırdığını ayrıca Kremlin yönetiminin Donbas bölgelerine askeri teçhizat ve mühimmat temin etmeyi sürdürdüğünü aktardı.

Kaynak: QHA