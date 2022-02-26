Ukrayna'dan dönen taşıtlara geçiş kolaylığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, saat 19.00 itibarıyla Ukrayna, Moldova, Macaristan sınırlarından Romanya'ya giriş yapan taşıtlarda "transit geçiş belgesi" aranmayacağını açıkladı.
Güncel 26.02.2022, 16:37
Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna'daki kriz durumu nedeniyle Türkiye'ye dönen taşıtlara sağlanacak kolaylıklara yönelik gelişmelere yer verildi.
Paylaşımda, "Romanya ile yapılan görüşmeler neticesinde, bugün saat 19.00 itibarıyla taşıtlarımızın Ukrayna veya Ukrayna üzerinden dönüşlerinde Ukrayna, Moldova, Macaristan sınırlarından Romanya'ya girişte Romanya transit geçiş belgesi aranmayacağı bildirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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