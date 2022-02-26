Ukrayna'dan dönen taşıtlara geçiş kolaylığı

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna'daki kriz durumu nedeniyle Türkiye'ye dönen taşıtlara sağlanacak kolaylıklara yönelik gelişmelere yer verildi.

Paylaşımda, "Romanya ile yapılan görüşmeler neticesinde, bugün saat 19.00 itibarıyla taşıtlarımızın Ukrayna veya Ukrayna üzerinden dönüşlerinde Ukrayna, Moldova, Macaristan sınırlarından Romanya'ya girişte Romanya transit geçiş belgesi aranmayacağı bildirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.