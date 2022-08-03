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Ukrayna'dan gelen tahıl yüklü gemide denetim yapılıyor

Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan gelen ve İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde demirleyen gemide denetleme faaliyeti başladı.

Güncel 03.08.2022, 11:50
Ukrayna'dan gelen tahıl yüklü gemide denetim yapılıyor

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Müşterek Denetleme Timi, İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde demirleyen mısır yüklü Razoni kuru yük gemisine ulaştı ve gemide denetleme faaliyeti başladı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Müşterek Denetleme Timi'nin gemiye çıkışına ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

#razoni #denetim
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