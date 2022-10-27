Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken arızalanan yük gemisi Ahırkapı bölgesine demirletildi
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "Magnum Power isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız, KURTARMA-11 ve NAZIM TUR römorkörlerimiz refakatinde Ahırkapı Demir Bölgesi'ne emniyetle demirletildi" açıklamasında bulundu.
Güncel 27.10.2022, 10:13
Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken Ahırkapı önlerinde makine arızası yapan 189 metre boyundaki "Magnum Power" isimli dökme yük gemisi Ahırkapı Demir Bölgesi'ne demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Magnum Power isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız, KURTARMA-11 ve NAZIM TUR römorkörlerimiz refakatinde Ahırkapı Demir Bölgesi'ne emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.
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