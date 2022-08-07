Ukrayna'dan yola çıkan "Rojen" gemisindeki denetim sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Ukrayna'dan dün akşam saatlerinde gelen ve İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan ayrılan 13 bin ton mısır yüklü Malta bayraklı "Rojen" adlı gemi, İstanbul'un kuzeyinde demirlediği noktada denetlendi.

Geminin seyrini ve takibini yapan merkezde görevli temsilciler tarafından gerçekleştirilen, anlaşma kapsamında mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusundaki denetim yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Denetimin ardından gemiden ayrılan temsilciler, Rumelifeneri Limanı'na hareket etti.

Denetlenen gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek İngiltere'ye gidecek.