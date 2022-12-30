Ukrayna, Somali'ye 25 bin ton buğday gönderdi

Yermak, yaptığı yazılı açıklamada, Somali'ye gıda sorununa karşı destek olduklarını belirtti.

Tarım programının bir parçası olarak Somali'ye gönderilen 25 bin ton buğdayın Berbera Limanı'na ulaştığını kaydeden Yermak, "Bu, açlığın eşiğinde olan Afrika halkına Ukrayna'nın bir yardımıdır." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Dünya Gıda Programı (WFP) işbirliğinde gönderilen buğdayın lojistik desteğinin Finlandiya, Japonya ve Fransa tarafından karşılandığı bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna, eylülde de Somali ve Etiyopya'ya 50 bin ton buğday desteğinde bulunmuştu.