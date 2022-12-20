Ukrayna'ya gönderilen uçaklar geri döndü
Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan gelen A400M uçaklarının Kayseri'ye emniyetle indiğini bildirdi.
Güncel 20.12.2022, 19:49 20.12.2022, 20:41
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), insani yardım götürmek ve Türk vatandaşlarını tahliye etmek için Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda kalan iki "A400M" uçağının Kayseri'ye intikale başladığını açıklamıştı.
Bakanlık, kamuoyunda "Koca Yusuf" olarak nitelendirilen iki uçağın Kayseri'ye emniyetle indiğini bildirdi.
İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna’ya giden ve hava sahasının kapatılması medeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri’ye intikale başlamıştır. pic.twitter.com/9xFj42m3I8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 20, 2022
Kaynak: AA
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