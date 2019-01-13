Ukrayna'ya İHA satışına Rusya'dan ilk yorum

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'ya, Ukrayna'nın Türkiye ile Bayraktar TB2 model Türk yapımı insansız hava aracı (İHA) alımına ilişkin anlaşma imzalaması soruldu.

Zaharova, Kommersant gazetesine verdiği demecinde, "İki taraflı askeri-teknik anlaşmalar, her egemen devletin ayrıcalığıdır" diyerek şöyle devam etti:

"Buradaki sorun, Ukrayna'nın bir iç silahlı kriz, esasen de bir iç savaş yaşıyor olması. Bu iç krizin de uluslararası bir boyutu var. Zira sorunun çözümlenmesi için bir dizi ülke ile uluslararası kuruluş arabuluculuk yapmakta. Bunların hepsi de sorunun sadece barışçıl yöntemlerle çözümlesi gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla Kiev rejimine silah verilmesi Ukrayna'daki iç krizi kötüleştiren bir faktöre dönüşmemeli."

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2019, 07:37