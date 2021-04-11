'Ukrayna’nın doğusunda kimse savaşa gitmiyor'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rossiya-1 kanalında “Moskova.Kremlin.Putin” isimli programda, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin soruları cevaplandırdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rusya’nın Donbas’a desteği ile ilgili sözlerinin savaşa yol açıp açmayacağının sorulması üzerine Peskov, “Elbette, hiç kimse savaşa doğru ilerlemiyor ve hiç kimse böyle bir savaş olasılığını kabul etmiyor.” ifadelerini kullandı.

Peskov, Ukrayna’da bir iç savaş olasılığını da hiç kimsenin kabul etmediğini ancak Rusya’nın Ukrayna’nın güney doğusundaki Rusça konuşanların kaderine kayıtsız kalmayacağını vurguladı.

Donbas'taki krizin çözümüne ilişkin Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna’dan oluşan Normandiya formatında bir liderler zirvesi hazırlamak için siyasi danışmanların çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Peskov, krizin çözümüne yönelik 2015’te imzalanan Minsk Anlaşması’nın uygulanması gerektiğini ifade etti.

Peskov, “Kiev'den sık sık ve çeşitli düzeylerde, Minsk Anlaşmaları'ndaki önlemlerin neredeyse işe yaramaz ilkeler olduğuna dair ifadeler duyduğumuzda, bu sadece bizde değil, muhtemelen Paris ve Berlin'de de şaşkınlığa neden oluyor.” şeklinde konuştu.

Kaynak: AA