Ulaştırma Bakanı Turhan'dan Ankara'daki tren kazasıyla ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara'daki tren kazasıyla ilgili olarak "İncelemeler çok yönlü devam ediyor. Sonuçlarını en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. Elbette müsebbipler hakkında gerekenler yapılacak." dedi.

Bakanlığının bütçesi üzerinde söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Perşembe sabahı Ankara'da yaşanan elim tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Mecliste bu kazayla ilgili yoğun bir müzakere yaşandığını dile getiren Bakan Turhan, bu değerlendirmeleri ve insani hassasiyeti çok kıymetli bulduğunu ve dikkatle takip ettiğini bildirdi.

Turhan, "Odaklandığımız nokta insan hayatı ve güvenliğidir. Bu çerçevede kazanın sebebine ilişkin incelemeler çok yönlü olarak devam ediyor. Sonuçlarını en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. Elbette müsebbipler hakkında gereken yapılacaktır." diye konuştu.

Önceki gün Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) Yenimahalle ilçesine bağlı Çiftlik'te bulunan Marşandiz istasyonunda meydana gelen tran kazasında 9 kişi hayatını kaybetmiş, 84 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net