Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından kişiye özel 'Ayasofya Camii hatıra pulu'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının ardından bu tarihi anı ölümsüzleştirmek amacıyla hayata geçirdiği uygulamayla vatandaşların, kişiye özel isim yazılı "Ayasofya Camii pulları ve ilk gün zarfları"nı "www.ayasofyapulu.com" adresi üzerinden dijital olarak alabilecekleri bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayasofya-i Kebir Camii'nin müze olmaktan çıkarılıp tekrar cami olarak ibadete açılması kararını ölümsüzleştirmek ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla 24 Temmuz'da "Ayasofya Camii'nin İbadete Açılışı" temalı anma pulu ve ilk gün zarfı tedavüle çıkarıldı.

Açıklamada, 86 yılın ardından 24 Temmuz'da kılınan ilk cuma namazı ile kapılarını ibadete açan Ayasofya-i Kebir Camii'nin hatırasını ve bu tarihi anı ölümsüzleştirmek amacıyla bir uygulama hazırlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"www.ayasofyapulu.com adresi üzerinden gerçekleştirilen kampanya ile vatandaşlar, kişiye özel, isim yazılı Ayasofya Camii pulları ve ilk gün zarflarının sahibi olabilecek. Vatandaşlar site üzerinden oluşturdukları pul görselini dijital olarak alabilecek. Ziyaretçiler, Ayasofya Camii pulları ve ilk gün zarflarını kendi ismine özel alabildiği gibi, sevdikleri adına da oluşturabiliyor."

"Ayasofya Camii'nin İbadete Açılışı" temalı anma pulu ve ilk gün zarfının Ankara'daki PTT Pul Müzesi'nde de sergileneceği kaydedilen açıklamada, Ayasofya-i Kebir Camii'nin yeniden özgürlüğe kavuşmasını simgeleyen eserlerin, tükenene kadar satışta kalacağı belirtildi.

Kaynak: AA