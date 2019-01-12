Ülke güvenliğinin 4 büyük isminden Suriye sınırında toplantı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan sınır hattında bir araya geldi.

Akar burada yaptığı açıklamada, "Soçi mutabakatı kapsamında ateşkes ve istikrarın devamı için her türlü gayret gösteriliyor. Rusya ile bu konuda yakın iş birliğimiz sürüyor." dedi.

Toplantıda Soçi mutabakatı kapsamında İdlib'deki durum, ateşkesin devamı yönündeki çalışmalar, bölgede istikrar için yapılması gerekenler görüşüldü.

Akar, Şanlıurfa'daki sınır birliklerine gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerinin ardından Orgeneral Güler ve Orgeneral Dündar'la dün Hatay'a geçti. Denetleme ve incelemelerine buradaki birliklerde devam eden Bakan Akar, daha sonra MİT Başkanı Fidan ile bir araya geldi. Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve MİT Başkanı Fidan'ın da katıldığı heyetler arası toplantıda, Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmeler değerlendirildi.

Kaynak: AA