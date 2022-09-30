Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:

1 asırdır yaşadığımız sorunların ya sebebi ya sonucu hep ekonomiye bağlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyete geçerken en çok ekonomi politikalarını oluşturmakta zorlanmıştır.

Demokrasi ve kalkınmada temel altyapı ihtiyaçlarını giderdikçe önümüze yeni bir tablo çıktı, dünyada durduğumuz yerin orantılı olmadığını gördük.

Bizi terör batağına sürükleme gibi senaryoların tek amacı Türkiye'yi kalkınma rayından çıkarmaktı, bu oyunu bozduk.

Ülkemize yönelik senaryoların son sahnesi ise ekonomik yıkım üzerine kurulmuştur.

Aldığımız tedbirler ve teknik mekanizmalar ile ülkemize kurulan tuzakları boşa çıkardık. Odağımızı yeniden belirledik.

Ülkemiz ekonomisini faiz, kur kıskacından kurtarmak için kendi ekonomi modelimizi oluşturduk.

Yatırım, istihdam, ihracat ve cari fazla ile büyüme üzerinden Türkiye ekonomi modelini oluşturduk.

Bu yaklaşımın teorik altyapısını muhataplarıyla paylaştık.

Salgınla başlayıp savaşla genişleyen küresel ekonomik kriz karşısında sergilediğimiz dayanıklılıkla doğru bir yolda ilerlediğimizi ispatladık.

Elbette bu süreçte aldığımız yaralar da var. Döviz kuru operasyonlarının yol açtığı sıkıntıları, alternatif yöntemlerle çözüme kavuşturduk.

İstihdamımızı tarihimizin en yüksek seviyesine çıkartırken, enflasyonun yol açtığı refah kayıplarını telafi edecek her türlü tedbiri de alıyoruz.

Ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına getirme sözümüze adım adım yaklaşıyoruz.

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