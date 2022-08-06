"Ülkemizi Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinden korumayı başardık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar" ödül töreninde konuştu.

Erdoğan, "İş birliğini, barışı, diplomasiyi önceleyen dengeli politikamızla Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinden ülkemizi korumayı başardık" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İnsansız hava araçları) Bizimle bu alanlarda da ortak yatırımlara girmek isteyen dünyadaki süper güçler var" açıklamasında bulundu.