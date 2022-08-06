"Ülkemizi Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinden korumayı başardık"
Erdoğan, "İş birliğini, barışı, diplomasiyi önceleyen dengeli politikamızla Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinden ülkemizi korumayı başardık" dedi.
Güncel 06.08.2022, 17:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar" ödül töreninde konuştu.
Erdoğan, "İş birliğini, barışı, diplomasiyi önceleyen dengeli politikamızla Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinden ülkemizi korumayı başardık" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İnsansız hava araçları) Bizimle bu alanlarda da ortak yatırımlara girmek isteyen dünyadaki süper güçler var" açıklamasında bulundu.
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