"Uluslararası mahkemeye taşıma niyetimiz yok"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı olayını uluslararası mahkemeye taşıma niyetlerinin olmadığını ifade etti.

Çavuşoğlu, öldürülen Washington Post yazarı gazeteci Kaşıkçı ile ilgili olarak, "Süreçle ilgili detaylı bilgi almak isteyenlere hukuk çerçevesinde paylaşılabilecek delilleri paylaştık. Süreç maalesef uzadı. Cevaplanması gereken sorular var. 15+3 kişi neden tutuklandı?" sorularını yöneltti.

Sözlerine "Bunlara talimatı kim verdi? Hala Kaşıkçı'nın cesedi bulunmadı. Neden söylemiyorsunuz?" diye devam eden Dışişleri Bakanı, şunları kaydetti:

Burada bir suç var, bir de insani bir boyutu var. Ailesi son görevini yapmak istiyor. Adli Tıp dahil araştırma ve çalışmalar sürüyor. Viyana Sözleşmesi açıktır. Bu soruşturma Türk Hukuku'na göre yürütülmelidir. Tutuklanan şahıs veya kim ortaya çıkarsa Türkiye'de, Türk Hukuku'na göre yargılanması gerekir. Talebimiz bu yöndedir. İşbirliği yapmak isteyen herkesle işbirliği de yapıyoruz. Uluslararası mahkemeye taşıma gibi bir durumumuz yok. İnsiyatif alır başlatırlarsa destek olur, elimizdeki bilgileri veririz.

Kaşıkçı olayında Birleşmiş Milletler, uluslararası kuruluş veya mahkemenin soruşturma açması halinde Türkiye'nin işbirliği yapacağını söyleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Diyelim ki Birleşmiş Milletler ya da uluslararası bir kuruluş ya da mahkeme soruşturma açtı. O zaman da biz tabii nasıl bugüne kadar işbirliği yaptıysak, elde edilen bilgilerin, bulguların verilmesi gibi uluslararası hukuk çerçevesinde gibi şeffaf bir işbirliği yaparız." ifadelerinde bulunmuştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2018, 12:31