Uluslararası yazışma ve faaliyetlerde artık "Türkiye" ifadesi kullanılacak
Türkiye markasını güçlendirmek için kıymetli bir adımın daha atıldığına işaret eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere her türlü faaliyet ve yazışmalarda "Turkey", "Turkei", "Turquie" gibi ibareler yerine "Türkiye" ibaresinin kullanımı konusundaki genelge hakkında açıklama yaptı.
Güncel 04.12.2021, 16:26
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye markasını güçlendirmek için kıymetli bir adım daha atıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı genelge ile başta diğer devletler olmak üzere tüm uluslararası kurum-kuruluşlarla gerçekleşen her türlü faaliyet ve yazışmalarda 'Türkiye' ifadesi kullanılacak." değerlendirmesinde bulundu.
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