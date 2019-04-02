Ümit Özdağ parti görevinden istifa etti

Ümit Özdağ İyi Parti genel başkan yardımcılığından ve başkanlık divanı üyeliğinden istifa etti.

İstanbul Milletvekili Özdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İyi Parti Başkanlık Divanı'ndan istifasına dair dilekçeyi partiye sunduğunu söyledi.

İyi Parti üyeliğinin devam ettiğini belirten Özdağ, "Partimdeki çalışmalarım sürüyor." dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın Genel Başkan Yardımcılığından istifa kararını TBMM'deki çalışmalara yoğunlaşmak üzere aldığını bildirdi.

Paçacı, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, parti kurulduğu günden bu yana Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Özdağ'ın, bugün itibarıyla bu görevinden ayrıldığını hatırlattı.

Özdağ'ın istifa kararını, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile geçen ay yaptığı istişarenin ardından aldığını aktaran Paçacı, "Özdağ bu kararı TBMM'deki çalışmalara yoğunlaşmak üzere almıştır." ifadesini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2019, 12:30