Ümit Özdağ ve Koray Aydın partilerinden istifa etti

Ümit Özdağ İyi Parti genel başkan yardımcılığından ve başkanlık divanı üyeliğinden istifa etti.

İstanbul Milletvekili Özdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İyi Parti Başkanlık Divanı'ndan istifasına dair dilekçeyi partiye sunduğunu söyledi.

İyi Parti üyeliğinin devam ettiğini belirten Özdağ, "Partimdeki çalışmalarım sürüyor." dedi.

İyi Parti'de Ümit Özdağ'ın istifasının ardından bir istifa haberi de Koray Aydın'dan geldi. Koray Aydın Genel Başkan Yardımcılığı ve Başkanlık Divanı görevinden de istifa etti.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2019, 15:54