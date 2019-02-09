“Ümmeti Uyandıran Şehid, Hasan el-Bennâ” Paneline Davet

Davet ve Kardeşlik Vakfı sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında Hasan el-Benna’yı anma ve anlama üzerine, 9 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da Ali Emiri Kültür Merkezi’nde “Ümmeti Uyandıran Şehid, Hasan el-Bennâ” paneli düzenleyecek.

Oturum başkanlığını gazeteci-yazar Ahmet Varol’un yapacağı panelimizde araştırmacı-yazar Beşir Eryarsoy ‘Hasan el-Bennâ’nın İslam Dünyasına Etkileri’, Dr. Maruf Çelik, ‘Hasan el-Bennâ’nın Davet Metodolojisi’, Prof. Dr. Mehmet Akbaş ise ‘Bir Hareket Adamı Olarak Hasan el-Bennâ’ konularını analiz edeceklerdir. Panelimize ayrıca Müslüman Kardeşler Genel Sekreteri Dr. Mahmud Hüseyin başta olmak üzere yurt içinden ve yurt dışından birçok misafir katılacak.

Müslüman Kardeşlerin kurucusu Hasan el- Benna Kimdir ?

Hilafet sonrası dönemin ilk İslâmî hareketi Müslüman Kardeşlerin kurucusu Hasan el- Benna 17 Ekim 1906'da Misir'in Mahmudiye kentin de doğdu.

1927’de Süveyş Kanalına yakınlığı nedeniyle İngilizler için stratejik öneme sahip İsmailiye’de Arapça öğretmenliğine başladı. Cami ve kahvelerde halkı uyandırmaya yönelik konuşmalar yaptı. Mart 1928’de evinde toplanan bir gurup insanla İslam’ı ihya etmeyi hedefleyen “İhvan-ı Müslimin” (Müslüman Kardeşler) teşkilatını kurdu. 2. Dünya savaşı başladığında çok sayıda öğrenci, devlet memuru ve işçi Müslüman Kardeşler’e üyeydi ve Teşkilat Mısır toplumunun hemen bütün pek çok kesimini temsil eden önemli bir siyâsî güç haline geldi.

2. Dünya Savaşı sırasında İngilizler’in isteğiyle Hasan el-Bennâ ve arkadaşları birçok defa tutuklandı. 1945’te tekrar ömür boyu teşkilat başkanlığına seçilen Hasan el-Bennâ Mısır’daki sömürgeye son vermek için İngiltere’ye savaş ilan edince, hükümet İhvan üzerindeki baskıyı artırdı. Ancak İhvan gerilemedi; Yahudi göçü ve İsrail’in kurulması çalışmalarına karşı protesto gösterileri başlattı, cihad çağrısı yaptı. Bunun üzerine teşkilat, hükümet tarafından yasadışı ilan edildi ve 1949’da kapatıldı. Teşkilat üyeleri komşu ülkelere giderek hareketi orada canlandırmaya çalıştılar. Hasan el-Benna, Şubat 1949’da hükümetin göz yumduğu bir suikast sonucunda Kahire’de şehit edildi.