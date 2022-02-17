Ümraniye'de zincirleme kaza: 1 yaralı

Çakmak mevkii Ankara yönünde, hızlı olduğu öne sürülen bir otomobil, aynı yönde giden bir başka otomobil ile taksiye çarptı.

Üç aracın karıştığı kazada, otomobillerden birinin sürücüsü yaralandı.

Olay yerine sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Araçlarda hasara yol açan kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu yaşandı.