Un fiyatlarını düşürecek karar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, stokta 2 milyon ton un bulunduğunu, un ithalatı için ihaleye çıkılacağını ve böylece fiyatlarda düşme olacağını söyledi.

Önder Yılmaz'ın Milliyet'teki haberine göre Bakan Pakdemirli, "Fırınların denetimi Ticaret Bakanlığı’nın konusu ama biz un tarafından çok yakın takipteyiz. Birtakım neticeler aldık. Yeterli değil. Uncular Federasyonu ile uncularla önümüzdeki günlerde yeniden konuşacağız." dedi.

Pakdemirli, TBMM’deki sohbetinde özetle şu mesajları verdi:

TMO olarak 1100 TL’den piyasaya un veriyoruz. 2 milyon tonun üzerinde stoğumuz var. İhale açtık yurtdışından da ürün getiriyoruz. Buğdayla ilgili bir sıkıntı yok. İhaleye çıktığımız duyulduğunda buğdayla ilgili fiyatlar düşmeye başladı. Şimdi un fiyatlarında da bir iyileşme bekliyoruz.

Ticaret Bakanımızı destekliyorum, çünkü, fırıncılarımıza yüzde 20-25 gizli bir zam yaptı, satış noktalarındaki kâr marjlarını sınırladı. Ama hemen ertesi günü fırıncıların da çıkıp ‘Biz zam yapıyoruz’ demesini olumlu karşılamıyorum, etik de karşılamıyorum. Gıdadaki kâr marjları ortalamanın altındadır diğer ticari sektörlere göre, işletmecilerde o yüzden böyle dönemlerde biraz daha kâr edeyim teamülü hepsinde vardır.

Ürün takip masaları kurduk. Özellikle enflasyon sepeti içinde payı yüksek olan 25 ürünü çok sıkı izlemeye aldık. Bunların tohumdan çatala kadar olan süreçte ekimi, dikimi, hasatı, rekolte tahminleri, ilerideki fiyatlarının ne olabileceği, zincirde nerede kayıplar var, ithalatla ilgili bir düzenleme gerekiyor mu kısmında çok sıkı bir takibe başladık. Ticaret Bakanlığı ile çok koordineli şekilde çalışıyoruz.

Gıda masalarında her ürünün bir sahibi var. Diyelim ki patateste rekolte düşük çıkacak. Ne yapılması gerekiyor? Üretim planlamasından tutun arz talep dengelenmesine kadar çalışılacak. Eğer ihracatın kısıtlanması gerekiyorsa o zaman arkadaşlar, Ticaret Bakanlığı’na, ‘ihracatını durduralım, en azından teşvik vermeyelim’ diyecek.

Temmuzdaki hava sıcaklığı, eylüldeki yağış, kasımdaki don, marttaki patatesin fiyatını yüzde 95 oranında belirliyor. Eğer ileriye dönük bazı fiyatları biliyor olursak, çiftçimiz de çok rahat bunun ekimini yapar diyebiliriz. Bunun fiyatı bu olacak. Gerekirse Tarsim ile destekleyerek ihtiyaç olan ürünlerin üretilmesini sağlayabiliriz.