Üniversite personeline aşılama yapılacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen aşılama çalışmalarında öğretim üyeleri ve üniversite personelinin yarından itibaren aşı yaptırabileceğini söyledi.
Güncel 08.06.2021, 20:33 08.06.2021, 20:37
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin eylülde yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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