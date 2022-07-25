Üsküdar-Çekmeköy metro hattında seferler iptal oldu
İstanbul'da teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler iptal edildi.
Güncel 25.07.2022, 09:48
Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadesine yer verildi.
Paylaşılan başka bir mesajda da "Üsküdar ile Çekmeköy arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferleri yapılmaktadır." denildi.
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