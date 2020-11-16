Üsküdar'daki Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı

İstanbul Çengelköy'deki Vaniköy Camisi'nde dün çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Üsküdar'daki Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına ilişkin soruşturma kapsamında, cami imamının da aralarında bulunduğu 5 kişinin, "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadelerine başvuruldu.

Vaniköy Camisi'nde dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, denizden de Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin desteğiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin yoğun uğraşının ardından söndürülen yangın nedeniyle tarihi camide büyük çapta hasar oluştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 13.30 sıralarında Üsküdar ilçesi Kandilli Mahallesi'nde bulunan tarihi Vaniköy Camisi'nde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktığı anlatıldı. Olay yerine süratle karadan ve denizden yangın söndürme ekipleri sevk edildiğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Denizden 3 sahil güvenlik teknesi, karadan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 itfaiye araç ve ekibiyle müdahale edilerek kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ahşap kısımları yanan Vaniköy Camisi'ndeki yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır."