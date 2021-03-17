Üsküdar'ın tarihi çeşmeleri restore ediliyor

2021 yılında da devam edecek restorasyon çalışmaları ile Üsküdar’ın tarihine sahip çıkan Üsküdar Belediyesi, çeşmelerin bakımı ve temizliğini de titizlikle gerçekleştiriyor.

Şeyhülislam Arif Hikmet Bey Sebili ve Çeşme Haziresi, Bekardere Çeşmesi, Çengelköy Ahmet Ağa Çeşmesi gibi birçok tarihi çeşme yenilenirken 2021 projeleri kapsamında 30 çeşmenin daha restore edilmesi hedefleniyor.

Zaman içinde tahribata uğrayan ve aşınan ecdat yadigârı çeşmeler aslına uygun olarak yenileniyor.

Yenileme işlemi sonrası suyla buluşturulan çeşmeler Üsküdarlıların hizmetine sunuluyor.

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