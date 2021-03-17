Üsküdar'ın tarihi çeşmeleri restore ediliyor

Üsküdar Belediyesi tarafından ecdat yadigârı çeşmeler tarihine uygun bir şekilde restore edilmeye devam ediyor.

Üsküdar'ın tarihi çeşmeleri restore ediliyor

2021 yılında da devam edecek restorasyon çalışmaları ile Üsküdar’ın tarihine sahip çıkan Üsküdar Belediyesi, çeşmelerin bakımı ve temizliğini de titizlikle gerçekleştiriyor.

Şeyhülislam Arif Hikmet Bey Sebili ve Çeşme Haziresi, Bekardere Çeşmesi, Çengelköy Ahmet Ağa Çeşmesi gibi birçok tarihi çeşme yenilenirken 2021 projeleri kapsamında 30 çeşmenin daha restore edilmesi hedefleniyor.

Zaman içinde tahribata uğrayan ve aşınan ecdat yadigârı çeşmeler aslına uygun olarak yenileniyor.

Yenileme işlemi sonrası suyla buluşturulan çeşmeler Üsküdarlıların hizmetine sunuluyor.

BİZİM HABER MERKEZİ 

banner53
YORUM EKLE
Gönder

banner39