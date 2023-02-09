Uygur Türkleri depremzedeleri unutmadı

Türkiye’de yaşayan Uygur Türkleri ikinci ana vatanı bildikleri Türkiye'ye vefa borcunu ödemeye çalışıyor. Uluslararası Doğu Türkistan SKT’lar Birliği öncülüğünde toplanan ihtiyaç malzemelerini deprem bölgelerine gönderiyor. Uluslararası Doğu Türkistan SKT’lar Birliğinden yapılan açıklmaya göre Doğu Türkistan Nuzugum Kültür ve Ailesi Derneği ile Hira Vakfı, afetten etkilenen bölgelerdeki halkın ihtiyaçları için kıyafet dikmeye başladı. Uygur Türkü kadınların kışlık kıyafetler, battaniyeler ve çoraplar hazırladıkları öğrenildi.

3 BİN TON MALZEME TESLİM EDİLDİ

Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği ve Mavi Ay İnsani Yardım Derneği aracılığıyla Uygur Türkleri arasında toplanan 3 tondan fazla battaniye ve diğer ihtiyaç malzemelerinin Kahramanmaraş’a gönderilmek üzere İstanbul Göç İdaresine teslim edildiği belirtildi.

UYGUR EKMEĞİ GÖNDERİLDİ

Uygur Türkü fırıncılar, afet bölgesine en çok ihtiyaç duyulan gıda yardımı göndermek için 2 bin adet Uygur ekmeği pişirdi. Bölgeye ulaşan Uygur Türkü aşçılar, depremde yaralanan ve yardıma gelenler için bin kişilik Türkistan pilavı dağıttı.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı