Uygurlar'dan 'Şaka Değil Soykırım' sergisi

Aralarında İHH İnsani Yardım Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği, Yedi Hilal, Cihannüma, Özgür-DER, Hukukçular Derneği, İletişim Platformu, Aksa Eğitim ve Dayanışma Vakfı, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği'nin de bulunduğu 200 sivil toplum kuruluşunun yer aldığı platform üyeleri, Beyazıt Meydanı'nda bir araya geldi. Katılımcılar, Türkiye ve Doğu Türkistan bayrakları açtı.

Serginin açılışında açıklama yapan Avukat Uğur Yıldırım, yaklaşık 8 milyon Doğu Türkistanlının gönüllü mesleki eğitim kamplarında soykırıma uğradığını söyledi.

Yıldırım, Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde ilan edilen tüm hakları gasbettiğini savundu.

Avukat Yıldırım, kampların bir an önce kapatılması, hak ihlallerine son verilmesi ve bu konuda BM'nin, İslam İşbirliği Teşkilatının ve İslam ülkelerinin seferber olması gerektiğini dile getirdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım da Doğu Türkistanlıların toplama kampında işkenceye maruz kaldığını söyledi.

Yıldırım, bugün toplama kamplarının yıl dönümü olduğunu dile getirerek, "Toplama kamplarının bir an önce kaldırılması, Uygur bölgesinin de bir an önce dünyaya açılması gerekiyor." dedi.

Platform üyeleri, basın açıklamasının ardından meydandan ayrıldı.

AA