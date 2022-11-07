Uyuşturucu satıcılarına Kökünü Kurutma Operasyonu: 110 gözaltı kararı

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu öncesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyon ekipleri ile bir araya geldi.

Ekipler operasyona gitmeden önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından uğurlandı.

Hedefte 70 adres, yakalama kararı olan 110 kişi vardı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda ekipler belirlenen adreslere girdi.

Hava destekli operasyona 180 ekip, özel harekat, çevik kuvvet, narkotik köpekleri ve 3 İHA katıldı.

Bugüne kadar 304 şüpheli yakalandı

4 aydır devam eden kökünü kurutma operasyonlarında bugüne kadar 304 şüheli yakalandı.

Operasyonlarda 16 kilo 212 gram uyuşturucu ve 5320 adet sentetik hap ele geçirildi.

2022 yılının ilk 10 ayında Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelesinde önemli veriler dikkat çekiyor.

Narkotik Şube Müdürlüğü, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 110 milyon 155 bin 894 kök kenevir ile toplamda 35 milyon 8 bin 258 uyuşturucu hap, 70 bin 107 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda gözlatına alınan kişilerden 23 bin 419'u tutuklandı.