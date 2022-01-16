Uyuşturucuyu bal kovasına saklamışlar

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir kişinin kente uyuşturucu madde getireceğini belirledi.

Ekipler, zanlının bindiği şehirler arası yolcu otobüsünü takibe alarak Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında durdurdu.

Otobüste narkotik dedektör köpeği ile arama yapıldı. Köpeğin bagajdaki plastik kovaya tepki vermesi üzerine yapılan incelemede bal dolu kovanın başka bir kovayla iç içe geçirildiği tespit edildi.

Kovayı kesen ekipler, tabana gizlenmiş 914 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Bunun üzerine şüpheli Emrullah K. (42) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.