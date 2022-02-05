Uyuşturucuyu maskeye saklamışlar
Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda yüze takılı maskeye gizlenmiş uyuşturucu yakalandı.
Güncel 05.02.2022, 12:34 05.02.2022, 12:40
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli E.A. ve H.K.A'nın Antalya'dan Demre ilçesine araçla uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda durdurulan araçta bulunan zanlılar gözaltına alındı.
Şüphelilerden E.A'nın yüzüne taktığı maskeye gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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