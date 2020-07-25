Uzmanlık eğitimlerini bitiren Somalili doktorlar ülkelerine uğurlandı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre üniversite, Sağlık Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında ülke genelindeki 60'dan fazla eğitim ve araştırma hastanesinde görev yapan yaklaşık 10 bin asistan doktorun uzmanlık, uzman doktorların da akademik eğitimlerini yürütüyor.

Bu kadroların tecrübe kazanmasını ve ilgi alanlarında gelişmesini amaçlayan üniversite, Somali'den Türkiye'ye tıpta uzmanlık eğitimi için gelen doktorlara da kapısını açtı.

Mogadişu Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde uzmanlık eğitimi gören 109 asistan doktor, eğitimlerinin son 6 ayını Türkiye'de sürdürüyor ve yapılan uzmanlık sınavını başarıyla tamamlamaları halinde uzman hekim olarak ülkelerine dönüyor.

8 Somalili doktora uzmanlık sertifikası

Bu kapsamda Türkiye'de bulunan 8 Somalili doktor, çocuk hastalıkları ile kadın doğum ve dahiliye branşlarında eğitimlerini tamamlayarak ülkelerine döndü.

Uzmanlık eğitimlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile afiliye Kanuni Sultan Süleyman, Haseki, Ümraniye, Dr. Sadi Konuk ve Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma hastanelerinde başarıyla tamamlayan Somalili 8 doktora, Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından uzmanlık sertifikası verildi.

Törene, SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ile diğer ilgililer de katıldı.

"Biz kollarımızı açmaya, karşılıksız sevmenin adresi olmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sultan Abdülhamid Han'ın İslam ve mazlum coğrafyaların sağlık profesyoneli ihtiyacını dert edinerek 1903'te kurduğu Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin, bugün sahip olunan imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat ve destekleri ile kurulduğuna dikkat çekti.

Erdöl, gönül köprüleri kurarak inşa ettikleri eğitim ve ülkü birlikteliğinin yansıması olarak ülke dışında ilk eğitim müessesesini Somali'de açtıklarını ve geçen yıl da ilk mezunlarını verdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra Somali devletinin sağlık sisteminin en önemli ihtiyacı olan uzman hekim açığının giderilmesi amacıyla da Sağlık Bakanlığımız ve üniversitemiz el birliği yaparak orada uzmanlar yetiştirmeye başladık. Halen 22 branşta 109 Somalili asistan uzmanlık eğitimi almakta ve belli bir dönem ülkelerinde eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye staja gönderilmektedir. Bugün ülkelerine uğurladığımız 8 hekim de yürüttüğümüz faaliyetlerin müşahhas meyveleridir. "

Bu tür çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Erdöl, "Biz kollarımızı açmaya, karşılıksız sevmenin adresi olmaya devam edeceğiz. Susuz coğrafyalara su kuyusu açarak susuzlukları giderdiğimiz gibi ilim ve bilim yuvaları açtıkça da susamış dimağları hapsedildikleri kuyulardan çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2020, 14:19