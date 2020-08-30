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Vaka artışı sonrası Karabük'te yeni kısıtlama

Karabük Valiliği, artan koronavirüs vakaları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında aktif şekilde çalışan personelin il dışına izinsiz çıkmasını yasakladı.

Vaka artışı sonrası Karabük'te yeni kısıtlama

Karabük Valiliği, artan koronavirüs vakaları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında aktif şekilde çalışan personelin il dışına izinsiz çıkmasını yasakladı.
 

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