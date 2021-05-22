Vaka sayısı düşmeye devam ediyor

Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 658 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 697 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1876 oldu, 14 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 13 bin 111'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, "Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9 bin vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin" dedi.

AA