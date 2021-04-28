banner39

Vaka sayısı en çok bu illerde arttı

Bakan Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerin Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun olduğunu duyurdu.

Güncel 28.04.2021, 14:59 28.04.2021, 15:32
Vaka sayısı en çok bu illerde arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri paylaştı.

Buna göre; 100 bin nüfusa karşılık gelecek şekilde vaka sayısı en çok artan iller Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun olarak kayda geçti. En çok azalan iller ise Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat oldu.

NTV

banner53
#vaka sayısı
Yorumlar (0)
12
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?