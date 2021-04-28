Vaka sayısı en çok bu illerde arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri paylaştı.

Buna göre; 100 bin nüfusa karşılık gelecek şekilde vaka sayısı en çok artan iller Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun olarak kayda geçti. En çok azalan iller ise Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat oldu.

Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerimiz ise, Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat. pic.twitter.com/QRiOoILGgQ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 28, 2021

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