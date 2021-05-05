banner39

Vaka sayısı en çok hangi ilde azaldı?

Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan illerin İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars olduğunu açıkladı.

Güncel 05.05.2021, 17:07
Vaka sayısı en çok hangi ilde azaldı?

Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan iller; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars" ifadelerini kullandı.

SonDakika

banner53
#vaka
Yorumlar (0)
22
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?