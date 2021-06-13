Vaka ve vefat sayısındaki düşüş sürüyor

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 214 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 12 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı ise 454 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 952 oldu, 4 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 202 bin 251'e yükseldi.

Test sayısı 57 milyon 4 bin 499'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 330 bin 447, vefat sayısı ise 48 bin 721 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.