Vakıf ve derneklerin Kurban organizasyonları başladı

Türkiye’deki vakıf ve derneklerde Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor. Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, İnsan Vakfı, Sadakataşı derneği, Cansuyu derneği ve İHH gibi kuruluşlar kurbanlarınızı Türkiye ve dünyanın pek çok yerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Ensar Vakfı 25 bin öğrenciye kurban etiyle yemek veriyor

Ensar Vakfı’ndan edinilen bilgiye göre, vakıf İstanbul'daki imam hatip okullarında eğitim gören 25.000 öğrenciye ve vakıf merkezinde üniversite öğrencilerine her gün 3 çeşit sıcak yemek hizmeti veriyor. Bağışlanan kurban hisseleri yıl boyunca bu yemeklerde kullanılıyor.

Ensar Vakfı’na neden bağış yapılmalı?

Kurban bağışlarının kendilerine yapılmasını talep eden Ensar Vakfı, şu açıklamada bulundu: “Vakıflarda gönüllülük esastır. Vakıflar, gönüllülüğün kurumsallaşmış halidir. Vakıflar bağış yolu ile hizmetlerini halka ulaştırırlar. Gönüllü olarak verilen bağışlar ile hem çalışanların ücreti ödenirken hem de yardıma muhtaç olan insanlara yardım ulaştırılır. Ensar Vakfı, eğitim faaliyetlerine öncelik vermiş bir sivil toplum kuruluşudur. Bu bağlamda gönüllülerimizden gelen bağışlar ile farklı bölümlerde okuyan öğrencilere burs hizmeti vermekteyiz. Ayrıca yine gönüllülerimizden gelen kurban bağışları ile imam hatip okullarımızda okuyan ortaokul ve lise öğrencilerine ve aynı zamanda vakıf merkezimizde üniversite öğrencilerine her gün ücretsiz sıcak yemek hizmeti verilmektedir. Yapılan hizmetlerin devamı ve kalıcılığı sizlerden gelen bağışlara bağlıdır. Hem nitelikli insanın yetişmesi hem de çalışmalarımızın devam etmesi için kurban bağışlarınızı bekliyoruz.”

İnsan Vakfı kurbanları ihtiyaç sahibine ulaştırıyor

Kurban bayramı kapsamında kurban organizasyonu düzenleyen İnsan Vakfı, bu yıl da kurbanlarınızı vekaleten keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Vakıf tarafından yapılan açıklamaya göre vekaleten kurban kesim organizasyonu düzenlenecek ülkeler şöyle: Türkiye, Suriye, Gazze, Mozambik, Uganda ve Afganistan.

Vakıftan yapılan açıklamada, 2018 yılı kurban hisse bedellerinin yurtiçi 1.100 TL , yurtdışı 550 TL Gazze için ise 1.500 TL olduğu ifade edildi. Açıklamada şunlar a aktarıldı: “İnsan Vakfı yetkilileri ve gönüllüleri nezaretinde kesilecek kurbanların etleri yoksullara, muhtaçlara ve İnsan Vakfı yurtlarında kalan öğrencilere ulaştırılacaktır. İnsan Vakfı, cep telefonunuza SMS göndererek sizlere, kurbanlarınızın kesildiği bilgisini verecektir. Kurban Bayramı sonrası ise kurbanınızın kesim görüntüleri tarafınıza ulaştırılacaktır.”

Kurban organizasyonuna yönelik detaylı bilgi vakfın internet sitesinde (www.imh.org.tr) yer alıyor.





Sadakataşı kurbanlarınızı 30 ülkedeki ihtiyaç sahibine ulaştıracak



Sadakataşı Derneği, Türkiye ile birlikte 30 ülkede ‘’Kurban Yaşatır’’ sloganıyla başlattığı kurban faaliyetleri ile ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

Sadakataşı, 2018 Kurban Organizasyonu çerçevesinde vekâlet yöntemiyle kurban bağış, kesim ve dağıtım çalışmaları için tüm hazırlıklarını tamamladı. Başta Türkiye olmak üzere Afrika'dan Asya'ya, Ortadoğu’dan Balkanlara, Orta Asya’dan Kafkasya’ya 30 ülkede ''Kurban Yaşatır'' diyerek kampanyayı başlatan dernek, "Bu bayram da kardeşlik bilinciyle kurbanlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için siz paylaşın, biz ulaştıralım" çağrısıyla iyilik sofrasında buluşmaya davet ediyor.

Dernek’ten yapılan açıklamada şunlar aktarıldı: “Derneğimiz, kurbanın bir ibadet olduğu bilinciyle İslami kural ve usullere riayet ederek yaptığı hazırlık çalışması sonucunda kurban kesilecek ülke ve bölgelerin ekonomik ve sosyal şartlarına uygun olarak dört ayrı kategoride kurban bedeli belirlemiştir. 2018 yılı Kurban Bayramı Kampanyası kapsamında 1 hisse kurban bedeli; 1.Bölge için 450 TL, 2. Bölge için 700 TL, 3. Bölge için 1250 TL ve 4. Bölge için 2000 TL olacaktır. Kurban organizasyonu münasebetiyle bölgelere gidecek kurban ekiplerimiz bir dizi proje açılışları gerçekleştirecektir. Sadakataşı, kurban hisselerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken toplumlar arasında bir kardeşlik köprüsü kurmak ve insanlara umut ışığı olabilmek için bölge insanlarını sevgiyle kucaklıyor. Derneğimiz, bağışçılarının vekâlet yoluyla bağışladıkları kurbanları dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara ulaştırmasıyla birlikte, Müslümanlar arasındaki kardeşlik, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlenmesini yardımcı olacak.”





Dernek kriz bölgelerine öncelik verecek

Dernekten yapılan açıklamaya göre İsrail ablukası ve işgali altında olan Gazze ile Kudüs’te, Myanmar ordusu ve fanatik Budistlerin saldırılarından Bangladeş’e göç eden Arakanlı Müslümanlar için Bangladeş’te, iç savaş nedeniyle kendi topraklarında mülteci durumuna düşen Suriyeliler, kuraklık ile kıtlığın hüküm sürdüğü Afrika’da öncelikli yardım bölgeleri belirlenecek.



30 ülkede kurban kesilecek

Kurban organizasyonunun gerçekleşeceği başta Türkiye olmak üzere 30 ülke şöyle: Afrika’da Benin, Burkina Faso, Çad, Etiyopya, Kenya, Sudan, Nijer, Somali, Tanzanya, Uganda. Asya’da Filipinler (Moro), Afganistan, Abhazya, Bangladeş, Kırgızistan, Moğolistan, Nepal, Sri Lanka, Myanmar, Vietnam, Yemen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Filistin (Gazze ve Kudüs) Lübnan, Irak ve Suriye. Avrupa’da Bulgaristan, Arnavutluk ve Bosna Hersek.

Kurban bağışı hakkında detaylı bilgiye derneğin internet sitesinden (www.sadakatasi.org.tr) ulaşılabilecek.

Kurban organizasyonu düzenleyenler arasında İlim Yayma Cemiyeti, İHH ve Cansuyu da yer alıyor.

Kaynak: Bizim Haber Merkezi (BHM)

