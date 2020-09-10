Vali açıkladı: Kayseri'de karantina kaçaklarına suç duyurusu

Koronavirüs salgını etkilerine sürdürmesine rağmen vatandaşların tedbirsizliği nedeniyle vaka sayıları her geçen gün artıyor. Özellikle karantinada olması gerekirken firar edip halkın arasına karışanlar nedeniyle tablo giderek ağırlaşıyor. Bu durumun önüne geçmek için Kayseri'de sert tedbirler alındı. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina kurallarına uymayanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.



Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, "Koronavirüs testi pozitif olup evde karantinada olması gereken vatandaşlarımız ev dışına çıktıklarında haklarında idari para cezası yanında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz.Bugünden itibaren bu kişiler yurtlara yerleştirilecek olup ücreti kendilerinden tahsil edilecektir." ifadesinde bulundu.