Vali vatandaşa seslendi: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentte salgının başından bu yana vaka ve yatan hasta sayısı konusunda en yüksek seviyelerin görüldüğünü açıkladı.

Vali 'Vaka sayısı artışta' dedi ve uyardıVali 'Vaka sayısı artışta' dedi ve uyardı



Twitter hesabından açıklama yapan Vali Kaldırım, Sakaryalı vatandaşlara maske, mesafe uyarısı yaparken zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği ve misafirliklere ara verilmesi gerektiği konusunda uyardı.

Kaldırım yaptığı açıklamada, “Kıymetli Sakaryalılar. Maalesef vak'a ve yatan hasta sayısında salgının başladığı günden itibaren en yüksek seviyedeyiz. Maskesiz sokağa çıkmayalım. Temizlik, mesafeye dikkat edelim. Kalabalıktan uzak duralım. Misafirliklere ara verelim ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım" ifadelerine yer verdi. Yapılan bu paylaşım kısa sürede çok sayıda paylaşım aldı.

Kaynak: Süper Haber