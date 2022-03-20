Vali Yerlikaya'dan kurallara uyanlara teşekkür

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentin hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Vali Yerlikaya, "Kıymetli İstanbullular, iyi pazarlar. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün 12.00 verilerine göre; İstanbul'da bugün havanın 12.00-24.00 arası parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Kar ve buzla mücadele döneminde kurallara uyan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.