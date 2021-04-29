Vali Yerlikaya'dan sert uyarı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu akşam saat 19:00 itibarıyla başlayacak olan tam kapanmaya ilişkin, Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Vali Yerlikaya, tam kapanma döneminde şehir içinde 21'i jandarma, 284'ü emniyet noktası ve şehir giriş çıkışlarında 4'ü ortak, 9'u jandarma, 17'si emniyet olmak üzere toplam 335 noktada 408 jandarma ve 2905 polisin sürekli görev alacağını söyledi.

Denetimlerin karada olduğu gibi denizde de aralıksız devam edeceğini aktaran Vali Yerlikaya, 6 sahil güvenlik unsurunun 54 personel ile 7 gün 24 saat görev yapacağını belirtti.

Tam kapanmada İstanbul'da görev alacak personel sayısını da açıklayan Yerlikaya, 1783 jandarma, 17 bin 254 polis, 127 sahil güvenlik olmak üzere toplamda 19 bin 164 personelin görev başında olacaklarını belirtti.

Yerlikaya, "Muafiyet belgeleri titizlikle incelenecek ve gerekli şartları taşımayanlara KESİNLİKLE işlem yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

SonDakika