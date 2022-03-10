Valilik açıkladı! İstanbul'da kamu çalışanları yarın da izinli mi?

İstanbul Valiliği güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışındaki çalışanların yarın da izinli sayılacağını duyurdu. Valilik motosikletlerin saat 19.00'dan itibaren trafiğe çıkışını yasakladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" dedi.