Van'da 18 dönüm alan halka açılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Van'a gitti.

İlbank Genel Müdürlüğü eliyle kentteki tüm altyapı, su, kanalizasyon hizmetlerine 500 milyon liraya yakın harcama yapıldığını, 400 milyon liralık yatırımın da devam ettiğini anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Van çevre yolu yıllardır süre gelen bir konu. 6 bin hektarlık alanı içeriyor. Burayı 3 etap halinde yapacağız. Yıl sonuna kadar tüm uygulamalar bitecek ve Karayolları Genel Müdürlüğünce ihale edilen çevre yolunun imalatının önü açılmış olacak. Erciş'te 149 hektarlık alanda kentsel dönüşüm çalışması yapıyoruz. 4 hektarlık alanda TOKİ, iş yerlerinin imalatını tamamlama aşamasına getirdi. Yıl sonuna kadar tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunacağız. 34 hektarlık alanda da yıl sonuna kadar imar planlarını netleştirerek vatandaşların tapusunun üzerindeki şerhleri kaldırarak dönüşümün önünü açacağız. Vatandaşlarımız, belediye valiliğimiz iş birliğinde kendi dönüşümlerini yapabilecekler."

Kurum, Van'da katı atık entegre tesisinin bulunmadığını ve 26 Ekim'de yapılacak ihale ile kentin 150 milyon değerinde bir tesise kavuşacağının altını çizdi.

Yeni tesiste belediyenin enerji üreterek aynı zamanda kazanç elde edeceğini ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"Millet bahçesi Cumhurbaşkanımızın açıkladığı proje. Bunların içinde millet kıraathaneleri projemiz var. Van'da da millet bahçesi ihtiyacı olduğu iletildi. Van millet bahçesine bir an önce kavuşsun diye, 18 dönümlük kent merkezinde kullanılan alan halkın kullanımına açılacak. Akköprü Mahallesi'nde 100 bin metrekarelik alanda Valiliğimiz ile Bakanlığımız bir proje gerçekleştirecek. Projeyi yıl sonuna kadar tamamlayarak Van'ın güzel bir millet bahçesi kazanması konusunda imalatlara başlayacağız. Bu, etaplar halinde 1 milyon metrekare olacak. 100 bin metrekaresine bu yıl başlayacağız ve etaplar halinde içinde teleferiklerin, yürüyüş ve bisiklet yollarının olduğu bir proje olarak tamamlanacak."

Van'ın atık su arıtma tesisinin de yetersiz olduğunu, Van Gölü'ne bir takım deşarjların halen sürdüğünü belirten Kurum, yeni tesis için ihale yaptıklarını ve 2020'ye kadar tamamlayarak 2046 yılına kadar Van'a yetecek bir arıtma tesisinin inşa edileceğinin müjdesini verdi.

İller Bankasına, Van Gölü çevresindeki tüm yerleşim yerlerinin 2023'e kadar arıtma tesisine kavuşması için talimat verdiklerini vurgulayan Kurum, göl çevresindeki mavi bayraklı plaj sayısını arttırmak ve bir damla atık suyu göle akıtmayacak şekilde tesisleri inşa etme noktasında hedef belirlediklerini dile getirdi.

"Ülkemiz ekonomik savaşla karşı karşıya. Dik, milli, yerli duruşumuz bu savaşa karşı cevabımızı verdi. Yine kazanamadılar." diyen Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ekonomik savaşa karşı milletimiz dik duruş sergiledi ve dimdik ayaktayız. Yatırımlarımıza, büyümeye devam ediyoruz. Evet tasarruf edeceğiz, gereksiz işler yapmayacağız ama kentin, vatandaşın ihtiyacı olan tüm işleri yapacağımızı buradan ifade etmek isterim. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle 100 günlük eylem planlarımız yaptık. Şimdi 200 günlük eylem planlarımızı hazırlıyoruz. Burada gerekli olan her işi yapmaya çalışıyoruz. Bu işlerle alakalı bir tasarruf söz konusu değil. Gereksiz, israf gördüğümüz işlerle ilgili tasarruf sağlayacağız."

Stokçuluğa izin verilmeyecek

İçişleri ve Çevre ve Şehircilik bakanlıkları olarak gıda fiyatlarının artışıyla ilgili illere genelgeler gönderdiklerini, esnafla ilgili gerekli incelemeleri valilik ve belediyelerin yapacağını anlatan Kurum, fahiş fiyat artışı yapanlara yönelik gerekli işlemlerin yapılacağını, stokçuluğa izin vermeyeceklerini ifade etti.

Kurum, imar affı ile ilgili sürenin 31 Ekim'de tamamlanacağına dikkati çekerek, "Süreyi uzatmak düşüncesinde değiliz ama 31 Ekim'de yine bunu değerlendireceğiz. Yatırımlarımızla alakalı tasarruf yapacağız ancak ihtiyaç olan, vatandaşın eksikliğini hissettiği projeleri de yapacağız. Bunu yapacak gücümüz kabiliyetimiz var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA