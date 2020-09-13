Van'da 63 düzensiz göçmen yakalandı

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, il merkezinde ve ilçelerinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahısların deşifresine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, İpekyolu ilçesi Erçek mahallesinde şüphe üzerine durdurulan minibüste yapılan aramada, kaçak yollardan yurda giriş yapan, 27 Afganistan, 29 Pakistan, 7 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 63 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yapan araç sürücüsü S.Ö. ise yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan (S.Ö.) hakkında tanzim edilen tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca "Göçmen Kaçakçılığı Yapma" suçundan tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Kaynak: TRT Haber