Van'da iki işçiyi şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Van kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin, 8 Haziran'da iki işçinin hayatını kaybettiği saldırının faillerinden olduğu belirlendi." denildi.