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Van'da PKK'lılara ait mühimmat bulundu

Van'ın Edremit ilçesinde PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Güncel 26.03.2021, 17:52
Van'da PKK'lılara ait mühimmat bulundu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçe kırsalında terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 piyade tüfeği, 10 kilogram C4 el yapımı patlayıcı, dürbün, 8 piyade tüfeği şarjörü ve bir miktar mermi bulundu.

Silah ve mühimmat olay yerinde imha edildi.

AA

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#pkk
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